【週刊少年チャンピオン 2026年24号】 5月14日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年24号」を5月14日に発売した。価格は400円。 今号は、車田正美氏による「聖闘士星矢」、「聖闘士星矢 NEXT DIMENSION 冥王神話」の正統続編となる「聖闘士星矢 天界篇」が表紙＆巻頭カラーで新連載を開始する。 センタӦ