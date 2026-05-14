「BCNランキング」2026年5月4日〜10日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダー（4Kレコーダー）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20GT3（シャープ）2位4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダーBDZ-FBW2200（ソニー）3位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T205（パナソニック）4位AQUOS 4Kレコーダー4B-C20EW3（シャープ）5位4Kチューナー内蔵DIGADMR-4T40