初めてコンビニコーヒーを飲んだとき、街のカフェと遜色ない味が半額以下の値段で楽しめることに驚いたはずだ。なぜ、味と値段の両立ができるのか。マクドナルドの100円コーヒーの商品開発に携わった世界一のバリスタが、そのからくりを解説する。※本稿は、第15代ワールド・バリスタ・チャンピオンの井崎英典『教養としてのコーヒー』（SBクリエイティブ）の一部を抜粋・編集したものです。マクドナルドで求められたのはハンバー