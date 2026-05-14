朝の忙しい時間帯、子どもを乗せた自転車で移動する場面も多いでしょう。交通量の多い車道を避けるため、「短い距離だから」と歩道を走行している方もいるかもしれません。しかし、2026年4月以降は、自転車への青切符制度導入により、こうした行為が反則金の対象となる可能性があります。 これまで見過ごされがちだった運転方法についても、制度変更によって取り扱いが変わる場面が想定されます。本記事では、違反となる可