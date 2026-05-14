放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが14日までにXを更新。フジテレビについて「『楽しくなければテレビじゃない』の撤回を撤回した方がいい」とポストした。12日にフジ・メディア・ホールディングス（FMH）が発表した26年3月期決算で営業損益が87億円の赤字となったことを念頭にしたポストとみられる。「楽しくなければテレビじゃない」は、元タレント中居正広氏のトラブル発覚以降フジテレビの一連の問題を受けて