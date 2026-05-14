現在放送中のNHK連続テレビ小説『風、薫る』。視聴率の伸び悩みが報じられている中、5月12日放送回で描かれた手術シーンが、ネット上で大きな話題を呼んでいる。【写真】明治期を忠実に再現？ワイシャツにネクタイ、素手での手術シーン「明治時代の手術」再現シーンが話題に見上愛と上坂樹里がダブル主演を務める同作は、明治時代の医療現場を舞台に、正規の訓練を受けた看護師（トレインドナース）が誕生していく過程を描いた