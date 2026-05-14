エリカエクスプレスは4戦連続コンビの武豊が手綱を取り、坂路で最終追い。4F53秒7〜1F12秒1で流し、両者が理解を深めた。鞍上は「今朝は馬なり単走でサッとやったが以前より落ち着きが出た」と気性的な成長を認める。4着に敗れた前走中山牝馬Sも「番手で我慢する競馬を経験できて良かった」と収穫を強調して「ポテンシャルは高い馬なので」と改めて意気込みを口にした。