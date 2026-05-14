札幌市南区定山渓で、山菜採りに出かけて行方不明となっていた男性が、2026年5月13日発見され、死亡が確認されました。死亡が確認されたのは札幌市南区に住む男性（78）です。警察によりますと、男性は5月13日午前4時ごろ、山菜採りに行くために家を出ました。しかし、夕方になっても男性が家に戻らず、男性の息子が同日午後5時半すぎ「父が遭難したようだ。父の車を発見した」と警察に通報しました。その後、男性の関係者が山の中