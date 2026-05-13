フィオレンティーナは11日、ガーナ代表DFタリク・ランプティと双方合意の上で契約解除に至ったことを発表した。現在25歳のランプティはチェルシーの下部組織出身。2019年12月にトップチームデビューを果たすと、直後に移籍市場でブライトンに完全移籍で加入。163?と小柄ながらも圧倒的なスピードを武器に右サイドバック（SB）や右ウィングバック（WB）を主戦場として、攻撃的なプレーを持ち味にしている。今シーズンからフィ