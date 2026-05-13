Image: Lanham et al. 2026 / Communications Earth & Environment ここまでくると知りたくなかったって思うことの方が多いな…。気候変動が南極に壊滅的な変化をもたらしていることについて、科学者は何の疑いも持っていません。でも意外なことに、特定の温暖化傾向について確実な結論を出すのに十分な海洋データを持っていませんでした。で、ついにその必要なデータが出そろってみたら