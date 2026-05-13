キヤノンは5月13日（水）、フルサイズ対応のRFマウントレンズで初めてパワーズーム機能を内蔵した「RF20-50mm F4 L IS USM PZ」を発表した。直販価格は21万3,400円。6月中旬もしくは6月下旬に発売予定という。 35mmフルサイズフォーマットに対応する標準ズームレンズ。同社製交換レンズの高級ラインに付される「L」も冠する。同日に発表されたミラーレスカメラ「EOS R6 V」のキットレンズにも設