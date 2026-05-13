大町市で13日、軽乗用車が橋の欄干に衝突する事故があり同乗していた女性が重体となっています。警察によりますと、13日正午すぎ、大町市美麻の県道で大町市街地方面から走ってきた軽乗用車が、センターラインをはみ出し、対向車線側の橋の欄干に衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた神奈川県川崎市の56歳の男性が肋骨骨折等の重傷で大町市内の病院に搬送されました。命に別状はありません。助手席に乗っていた