かつては「不登校」といえば、担任が毎朝のように玄関先まで迎えに行く……そんな光景が一般的でした。しかし今、学校現場では大きな変化が起きています。文部科学省が発表した最新の調査（令和6年度）によると、小学校における不登校児童数は13万7000人を超え、過去最高を更新。もはや不登校は「特別なこと」ではなくなっています。そんな中、学校の先生たちは一人ひとりにどのような対応をしているのか。教室に来られない子ども