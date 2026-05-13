新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（１４日、後楽園ホールで開幕）の全体会見が１３日に行われ、マスター・ワト（２９）と藤田晃生（２３）が大乱闘を繰り広げた。?犬猿の仲?のとして知られる両者は、ともにＡブロックにエントリー。先シリーズからバックステージで舌戦を展開するなど遺恨が深まっていた。この日の会見では藤田が「マスター・ワトにボロカス言う姿が怖すぎると