13日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は、柳澤広平アシスタントコーチ（32）が今シーズン限りでチームを退団することを、クラブ公式サイトで発表した。 現役時代は、ジェイテクトSTINGS（現・ジェイテクトSTINGS愛知）やタイなどの海外リーグでプレーをしていた柳澤氏。現役引退後にNEC川崎のアシスタントコーチに就任し、今シーズ