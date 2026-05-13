あいち銀行が傘下の「あいちフィナンシャルグループ」と、三重県が地盤の「三十三フィナンシャルグループ」が、経営統合に向けて基本合意しました。地方銀行の県をまたいだ再編が加速です。13日午後4時半から、名古屋・栄のホテルで記者会見が開かれました。あいちFGの伊藤行記社長：「互いのノウハウを生かしあって、お互いの地域で存在感を発揮していく」三十三FGの道廣剛太郎社長：「特に名古屋市、尾張地区の