これから夏にかけて欠かせないエアコンですが、ある問題が心配されています。それがこちら、「エアコン2027年問題」。2027年度から省エネ基準が引き上げられます。これに伴い今後は高性能で値段の高いエアコンが主流になると予想され、低価格のモデルは売り場から姿を消すといわれています。家電量販店ではすでに〓駆け込み需要〓が始まっています。久々江龍飛フィールドキャスター「日差しが強く照り付けている正午の金沢市内、手