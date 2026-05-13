13日朝、車が崖下に転落する事故があり、90歳の男性が死亡しました。警察によりますと、13日午前7時40分頃、仙台市太白区の住宅地で「車が崖下に落ちた」と付近の住民から消防に通報がありました。車は道路から5メートルほど崖下の空き家の敷地に、カーポートの屋根を突き破って転落しました。この事故で車を運転していた近くに住む無職の山本誠一さん（90）が首の骨を折り、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は山本さんが