メッツは１２日（日本時間１３日）、アンディ・イバニェス内野手（３３）を事実上の戦力外となるＤＦＡとしたことを発表した。２０１３年と２３年のＷＢＣでキューバ代表に選出されたイバニェスは２３年シーズンはタイガースで１１４試合に出場して１１本塁打、４１打点をマーク。今季は２月にドジャースと１年契約を結んだが、１か月足らずでＤＦＡとなり、ウエーバー公示を経て移籍したアスレチックスからも戦力外となり、４