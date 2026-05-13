日本相撲協会は１３日、大相撲夏場所４日目に休場を届け出た小結・高安（田子ノ浦）の診断書を公表した。同日、都内の病院で受診し「右内転筋損傷。全治には約２週間を要する見込み」との診断だった。師匠の田子ノ浦親方（元幕内・隆の鶴）は２日目の取組で右内転筋に違和感を覚え、３日目に支度部屋で準備運動をしている時に悪化したと説明しており、再出場の可能性もあるとしている。