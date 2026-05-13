阪神電気鉄道株式会社は１３日、甲子園球場で５月３１日に開催する高校生ブラスバンドコンサート「甲子園ブラスバンドフェスティバル２０２６」について、公式グッズの全ラインナップが決定したと発表した。今回が初のコラボレーションとなる「最終楽章響け！ユーフォニアム」の限定コラボグッズ６種類を含む全１５商品が登場。イベントの開催に先立ち、阪神甲子園球場公式オンラインショップ「甲子園ｅモール」で、今月１４