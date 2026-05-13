タレントの堀ちえみが12日に自身のアメブロを更新。タレントの渡辺めぐみや女優の辻沢杏子ら友人夫妻との食事会を楽しんだことを報告した。【映像】堀ちえみ（59）、韓国の美容皮膚科へ “施術後の姿”を披露この日、堀は「今夜はお友だちご夫妻、6人で食事」と切り出し「このメンバーでは今年初めての再会です！この日を楽しみにしておりました」と、友人夫妻らとの食事会を報告。メンバーは「萩原さんと辻沢杏子さんご夫妻、