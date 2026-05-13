ジャイアンツ戦で12試合ぶりとなる一発【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。第2打席で12試合ぶりとなる7号ソロを放つなど、4打数2安打1四球だった。デーブ・ロバーツ監督は大谷の一発について「グレートだった」と称えた。12試合ノーアーチだった大谷に待望の一発が生まれたのは、3回の第2打