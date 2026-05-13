人気YouTuber「てんちむ」こと橋本甜歌（32）が12日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショーSEASON3」に出演。過去の浮気対策を明かした。「自分の彼氏が浮気するタイプなのか知りたくて、架空のアカウントをつくって。出会い系から写真引っ張ってきたりしたりとかして」と切り出した。出演者から「トラップ？」と聞かれ、てんちむは「そうです」と返答。「自作自演のハニートラップとかやったことあります。で、まんまと引