昨年暮れの有馬記念4着後、放牧を挟んだレガレイラ（牝5＝木村、父スワーヴリチャード）は宝塚記念（6月14日、阪神芝2200メートル）の鞍上がルメールに決まった。13日、サンデーサラブレッドクラブが発表。コンビ継続で今年初戦に臨む。放牧先である福島県のノーザンファーム天栄から6日に美浦トレセンに帰厩。13日は美浦Wコース馬なりで5F70秒8から4F55秒7〜1F13秒0をマークした。23年ホープフルS、24年有馬記念、25年エリ