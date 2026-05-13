2026年の夏、山形県庄内エリアが「癒やしと熱狂」の舞台に変わります。JR東日本、山形県、地域事業者（鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町、戸沢村）が連携し、2026年7月1日〜9月30日までの3か月間、「山形庄内夏の観光キャンペーン」を開催します。キャッチコピーは「す――――――っと心の深呼吸。いざ、庄内。」キャンペーンの目玉として、特急「いなほ」に運用されるE653系が、かつての583系電車カラーに装いを変えて登