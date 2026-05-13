毎年、後を絶たない農作物を狙った盗難を防ぐため、金沢市で13日、警察と生産者らが連携してパトロールに当たる「実守り隊」を結成しました。スイカや大根などの栽培が盛んな金沢市下安原町では毎年、農作物を狙った盗難被害を防ごうと「農作物実守り隊」を結成しています。13日は生産者や金沢西警察署の警察官らが参加して出発式を行いました。打木生産組合の松中直樹組合長は「僕たちが苦労して作った農作物が被害を受けないよう