◇大相撲夏場所4日目（2026年5月13日両国国技館）小結・高安（36＝田子ノ浦部屋）が途中休場することになった。師匠の田子ノ浦親方（元幕内・隆の鶴）によれば右足の内転筋を痛めたと見られ、この日朝病院で診察を受けた。回復次第で今場所中の再出場の可能性もあるという。4日目の対戦相手・王鵬は不戦勝となる。田子ノ浦親方は2日目、引き落としで勝った一山本戦で痛め、3日目の平戸海戦前、支度部屋での準備運動中に悪