これまでにいろいろな「ハンタウイルス」が見つかっているが、今回のコラムでは、そのうちの4つを紹介しながら世界をめぐります（イラストは筆者がAIで作成）。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第176話ゴールデンウィークに突如として世界の耳目を集めた「ハンタウイルス」。しかしこのウイルスは、実はこれまでに、世界中のいろいろなところで見つかっていることをご存じだろうか。今回のコラムでは、このウイルス