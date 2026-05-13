米大リーグ選手会のマイヤー暫定専務理事＝2022年3月、ニューヨーク（AP＝共同）米大リーグの選手会と球団オーナーが、新労使協定締結に向けた交渉を開始したと12日、AP通信が伝えた。オーナー側が選手の報酬総額に上限を設ける「サラリーキャップ」の必要性を主張している一方で、選手会側は導入に反発の姿勢を示しており、交渉は長期戦が予想されている。現行の労使協定は12月1日に失効する。ニューヨークで行われた最初の会