4月25日に那覇市内で行なわれた玉城デニー・沖縄県知事の出馬表明会見は、知事の現状を象徴する光景でもあった。【音声データ入手】「私は知らなかった」辺野古転覆事故の抗議船運航団体・共同代表が琉球新報のイベントで講演2期8年の実績を強調する玉城氏の横に並んだのは妻と後援会長、支援団体会長の3人だけ。支持者がずらりと並んだ過去2回の出馬会見とは様変わりしていた。沖縄県名護市辺野古沖で修学旅行中の女子高