4月25日に那覇市内で行なわれた玉城デニー・沖縄県知事の出馬表明会見は、知事の現状を象徴する光景でもあった。

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2期8年の実績を強調する玉城氏の横に並んだのは妻と後援会長、支援団体会長の3人だけ。支持者がずらりと並んだ過去2回の出馬会見とは様変わりしていた。

沖縄県名護市辺野古沖で修学旅行中の女子高生ら2人が亡くなった転覆事故の犠牲者に捧げる黙祷で始めるなど批判を意識したようだが、現地で取材をすると「知事失格」の声が聞こえる。今は玉城氏と距離を置く元後援会幹部が呆れて言う。

「デニーは事故後すぐ現場に行くべきでした。平和学習の意義は認めたうえで、『安全性ややり方を再度チェックする』と厳しく言うぐらいできたはず。"板挟み"で初動がおろそかになった」

"板挟み"とは、転覆した2隻を運航していたのがオール沖縄に連携するヘリ基地反対協議会、すなわち「身内」だったことへの配慮ではないかと疑われている。

身内への甘さで判断を鈍らせたなら資質が問われる大問題だが、重大性を自覚しているのかすら疑問視する見方もある。

典型例は最近、玉城氏が投稿後に自ら削除したSNSのポスト。投稿は4月29日、〈伊江島に訪問した際、久しぶりに野菜そばを食べました〉と添えた写真に写り込んだ箸袋に、ゴルフ場併設のレストランの名前が記されていた。知事日程に照らすと伊江島に行ったのは4月21日。事故発生から1か月過ぎてようやくの訪問となった現場で花を手向けたその日だ。

事故翌日に被害者の冥福を祈ると短くコメントする程度だった玉城氏が、やっと哀悼を捧げたその掌でゴルフクラブを握ってなどいないと筆者は信じたいが、玉城氏には庶民とかけ離れた感覚を指摘された過去がある。

「今に始まったことではないわけよ」と語るのは別の元支持者だ。

「1期目の19年は知事肝いりの平和会議の運営支援を請け負う業者と県が契約を締結する前日、なんとデニー知事自ら業者と楽しく会食していた」

この時もSNSに写真が出回り、議会で「癒着だ」と批判を浴びた。

「コロナ禍の2021年には県民に会食自粛を求めたくせに自ら家族以外も交えてバーベキュー。これまたSNSに上げて、謝罪に追われた」（同前）

そんな玉城氏の過去2度の勝利の原動力は、2018年に急死した翁長雄志前知事から保革を超えた支持母体・オール沖縄の支援を引き継いだことにある。ただ、その政界地図も変貌を遂げつつある。

「基地反対」の一本足打法で次の施策がない

辺野古の埋め立てにかかる国の手続きの不備を訴えた訴訟は2024年に最高裁で沖縄県の敗訴が確定。国は昨年11月から土砂の投入を再開している。

壁に突き当たったオール沖縄は県議会でも少数与党に。前出の元後援会幹部は「デニーの指導力不足がオール沖縄の形骸化を加速させた」と憤る。

「沖縄に基地が集中する矛盾を改めて県民に気付かせてくれたのが翁長さん。しかし受け継いだデニー県政では負担を嘆くばかりで、次の施策がない。国と対話もないから、県民は"どうするね"と戸惑いますよね」

かつて移設を容認した稲嶺惠一元知事は、「軍民共用化」や「15年の使用期限」など条件を提示して国に一時受け入れさせたことがあるが、そんな落とし所を探る余地が損なわれたままだという。

デニー流への反発も強まってきた。2021年9月には県議会議長（当時）の赤嶺昇氏が与党から離脱。翌月には保守派の象徴的な存在だった財界の重鎮・金秀グループの呉屋守將会長がオール沖縄への不支持を表明した。

「傘下にゼネコンもある金秀を公共事業で冷遇した国のやり方も腹立たしかったが、知事には基地依存から脱する経済振興の道を示すとか保守派をつなぎとめる別のいざない方があったはず。それがないまま離反を招き、オール沖縄は反対運動の組織になってしまった」（前出・元後援会幹部）

「基地反対」一本足打法の長期化は、県庁の弱体化にもつながっている。

「込み入った話は副知事任せ。イエスマンを出世させ、耳の痛い進言ができる優秀な職員ほど定年を待たずに県内市町村の副市長などに転じる悪循環です。県民目線で行政を動かす助言者もいないのでしょう。デニーはどんどん裸の王様になっているように見える」（同前）

そんな玉城氏の目に映るのは最後に残る支持勢力ばかりだったのか。悲惨なボート事故を前に身動きできない玉城氏の言動は、権力の弱体化を自覚するがゆえの開き直りか。あるいはその逆、無自覚の自然体なのか。

玉城氏の持論は「イデオロギーよりアイデンティティ」。まずは政治家としての自己認識から始めた方がよい――そうアドバイスしてくれる側近もいないのかもしれない。

取材・文／広野真嗣（ノンフィクション作家）

※週刊ポスト2026年5月22日号