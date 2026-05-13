◇プロ野球セ・リーグ巨人5xー3広島（5月12日、岐阜）味方の作ったリードを守り切れず、5回、2-3と負けている場面で代打を送られ、交代となった巨人の戸郷翔征投手。5回110球を投げ、6安打3失点という成績でした。杉内俊哉投手チーフコーチは「何とか勝たせてあげたいんだけど、勝てば波に乗ってくれると思うんだけどな」とエース復活への思いを口にしましたが、「フォークを見切られているからね」と修正点をあげました。去年か