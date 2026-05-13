会社のずさんな管理体制や、現場を無視した思い付きの事業展開に振り回されると、一気に仕事へのモチベーションが削がれてしまう。投稿を寄せた40代男性（技能工・設備・交通・運輸）は、以前勤めていた運送会社で、会社の確認不足により「大型平車が車検切れを迎えて乗るクルマが無くなってしまい」という事態に直面した。新車が来るまでの間、代わりに「格納ゲート付き4tウイング車（編注：荷台の側面が大きく開くトラック」をあ