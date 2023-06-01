中国メディアの環球時報によると、インドメディアのイースタンヘラルドはこのほど、中国のモバイル決済拡大が世界の旅行支出を力強く押し上げるとする記事を掲載した。記事はまず、「長年、海外旅行といえば、両替や慣れない決済システムへの不安がつきまとっていた。しかし何百万人もの中国人旅行者にとってそうした煩わしさは急速に解消されつつある。東南アジア各地の市場、マレーシアのナイトバザールからバンコクのショッピン