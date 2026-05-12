１２日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」では「左利き有名人」企画が行われ、百田夏菜子（３１）が登場した。左利き用のマイスプーンを持参し、「凄いですよ、これ。私使ってるやつです。優しさが違うんです」と紹介するなど明るいトークを展開した。堂本剛との電撃婚から２年。美白が映えるレースの白トップスにロングスカート。透明感が際立った。ネットでも話題となり「今日の百田夏菜子は百田夏菜子史上一番綺麗だ