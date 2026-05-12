12日夕方から夜にかけて米沢市内の住宅地付近でクマの目撃が2件ありました。これまでのところ人的被害は確認されておらず、市が注意を呼び掛けています。米沢市によりますと、12日午後5時ごろ米沢市東一丁目の河川敷で、クマ1頭の目撃がありました。それから2時間後の午後7時には、河川敷から北西のところにある住宅街でクマ1頭の目撃があったということです。これまでのところ人や建物などへの被害は確認されていません。現場はJR