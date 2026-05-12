Nikoん × maximum10 × ARAYAJAPANが、全国津々浦々のバンド、あるいはライヴハウスとの交流の中で得た繋がりを辿り企画したコンピレーションCD『as it is /（not）as』を2026年7月8日にリリースすることを発表した。「as it is」は『そのまま』という意。「not as」は『そのままではない（＝変わっていく）』という意味で使われており、タイトルの「as it is /（not）as」は『そのままあり続けてくれるバンドも、変わり続けるバ