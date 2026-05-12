日々の忙しさや体調に左右されず、無理なくおうちが片付くアイデアを紹介します。整理収納コンサルタント・須藤昌子さん（50代）のケースです。ここでは、須藤さんが「どんなときでも“使って戻す”ができる暮らし」を目標に10年間続けているという、片付けの習慣について語ります。1：収納スペースに余白を残す以前は、収納スペースはできるだけムダなく使うものだと思っていました。あいている場所があるとなにか入れたくなり、