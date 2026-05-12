マーベル映画「ドクター・ストレンジ」などで知られる俳優ベネディクト・カンバーバッチが、ロンドン中心部で別のサイクリストと激しい口論を起こしていたことが明らかになった。騒動は7日午後5時半ごろに発生。赤信号を無視したと指摘されたことをきっかけに、覆面姿のサイクリストと対立し、口論は通行人やファンが見守る中、約10分間にわたって続いたという。 【写真】妻もインテリ風味満載！夫婦揃ってす