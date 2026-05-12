山形県を代表する果物「さくらんぼ」は、生産者の高齢化などにより担い手不足が深刻化しています。 【写真を見る】深刻な担い手不足に新たな突破口！さくらんぼ農家を育成する “トレーニングファーム” 開園（山形市） こうした中、山形市が生産者を育てる新たな取り組みをはじめました。 大内希美アナウンサー「３月に植えられたばかりのさくらんぼを幼木です。この春、さくらんぼを守り新たな農家を育てる