カプコンのライセンスを受け、TiMi Studio Groupが開発を手掛けるスマートフォン向けタイトル『モンスターハンターアウトランダーズ』（MHO）。2026年4月29日より第2回クローズドベータテスト（CBT）が開催され、多くのファンがスマートフォンで楽しめる本作ならではの狩猟体験に触れている。 （関連：【プレイ画面】スマホで新たな狩猟体験が味わえる『モンスターハンタ}