浅香山部屋がインスタグラムを更新大相撲夏場所が10日、両国国技館で初日を迎えた。日々熱戦が繰り広げられているが、舞台裏では感動シーンがあった。浅香山部屋の報告に「幸せいっぱいでしたね」などの声が上がった。女将が目を潤ませ、口を手で覆っていた。目の前の弟子から赤いカーネーションの花束をプレゼントされた。「いつもありがとうございます」と書かれたカードも一緒に贈られ、弟子たちと集合写真を撮った。浅香