浅香山部屋がインスタグラムを更新

大相撲夏場所が10日、両国国技館で初日を迎えた。日々熱戦が繰り広げられているが、舞台裏では感動シーンがあった。浅香山部屋の報告に「幸せいっぱいでしたね」などの声が上がった。

女将が目を潤ませ、口を手で覆っていた。目の前の弟子から赤いカーネーションの花束をプレゼントされた。「いつもありがとうございます」と書かれたカードも一緒に贈られ、弟子たちと集合写真を撮った。

浅香山部屋は12日までに公式インスタグラムを更新。「母の日」と書き出し、「大変な本場所中の中ですが…弟子達12人からの12本のカーネーション」とプレゼントされたことを報告した。「この日ばかりは、本当に相撲部屋の女将さんでいる事に誇りと感謝をより一層に感じる日 弟子達からの『いつもありがとうございます』の言葉と気遣いに本当に涙が出ます こちらこそ…いつもありがとう」と記し、最後に「私の可愛い子供達」と結んだ。

夏場所の舞台裏で起きた相撲界の優しいエピソードにファンも感激。コメント欄には「幸せいっぱいでしたね」「最高の母の日でしたね」「素敵な息子さん達」「おかみさんの人徳」「泣くー」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）