Photo: 田中宏和 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。これ、メモ魔のツボをホント分かってますね。スマホのメモアプリは、ToDoリストに登録したり、テキストデータを共有したりなど、とても便利なもの。でも、スマホのロックを解除してからメモアプリを起動して... なんてやってると、急いで書き留めておきたかったことを忘れてしまったりするんで