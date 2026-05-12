【速報】“シナモロール”か“ポムポムプリン”か… 『サンリオキャラクター大賞』中間順位TOP5発表
サンリオキャラクターの人気投票イベント『2026年サンリオキャラクター大賞』の中間順位発表イベントが12日、都内で開催され、現時点でのランキングTOP5が発表されました。
■中間順位・TOP5のキャラクター
1位：ポムポムプリン
2位：シナモロール
3位：ポチャッコ
4位：クロミ
5位：ハローキティ
■サンリオを代表する“3大犬キャラクター”
中間順位で1位となった、今年デビュー30周年のポムポムプリンは去年、9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待されます。イベントでは、「みんな、たくさんのエールをありがとう！」とコメントしました。
4月に発表された初回速報順位で1位にランクインしていたシナモロールは、中間発表で2位に。2020年から5年連続で1位を獲得していましたが、去年の最終結果は2位となっていました。今年は1位に返り咲くことができるのか、注目されています。
また、3位にポチャッコがランクインし、サンリオを代表する“3大犬キャラクター”がそろって上位にランクインしました。（© 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ）