サンリオキャラクターの人気投票イベント『2026年サンリオキャラクター大賞』の中間順位発表イベントが12日、都内で開催され、現時点でのランキングTOP5が発表されました。

■中間順位・TOP5のキャラクター

1位：ポムポムプリン

2位：シナモロール

3位：ポチャッコ

4位：クロミ

5位：ハローキティ

■サンリオを代表する“3大犬キャラクター”

中間順位で1位となった、今年デビュー30周年のポムポムプリンは去年、9年ぶりに1位に輝き、連覇達成に向けてさらなる盛り上がりが期待されます。イベントでは、「みんな、たくさんのエールをありがとう！」とコメントしました。

4月に発表された初回速報順位で1位にランクインしていたシナモロールは、中間発表で2位に。2020年から5年連続で1位を獲得していましたが、去年の最終結果は2位となっていました。今年は1位に返り咲くことができるのか、注目されています。

また、3位にポチャッコがランクインし、サンリオを代表する“3大犬キャラクター”がそろって上位にランクインしました。

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