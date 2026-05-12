真田ナオキが、本日NHK総合『うたコン』に出演することをアナウンスした。今夜のステージは、最新曲「陽が沈む前に…」の作詞を手掛けたロックバンド・怒髪天の増子直純（Vo）との“競演”だ。演歌・歌謡曲とロックという、ジャンルの枠を超えた“異色コラボ”が実現する。また、放送直後の本日21時には、YouTubeにて増子直純をゲストに迎えたスペシャル対談動画のプレミア公開も決定している。「陽が沈む前に…」を徹底解剖し、熱