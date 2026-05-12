ダイソーで見つけたこのメモ帳、見た目は普通のリングノートなのに、実は石灰石を主原料にした商品で水にとにかく強いんです。濡れてもふやけたり破れたりしにくく、キッチンやアウトドアなど水回りでも安心して使用できます。サラサラした書き心地で実用性も高く、日常のちょっとした不便を解消してくれるアイテムです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：耐水メモ帳（60、A）価格：￥110（税込）内容量：60枚販売ショップ