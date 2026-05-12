私立高校の校外活動で生徒の死亡事故が相次いだことを受け、松本文部科学相は１２日の閣議後記者会見で、関係局長を集めた緊急会議を開き、再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにした。今年３月以降、沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の同志社国際高校（京都府）の生徒らを乗せた小型船が転覆し、女子生徒ら２人が死亡した事故や、福島県郡山市の磐越自動車道で北越高校生徒１人が死亡したバス事故が