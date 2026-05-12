ベッツは4月5日の走塁で右脇腹を痛めて交代し、翌6日にIL入り【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間12日・ロサンゼルス）ドジャースは11日（日本時間12日）、ムーキー・ベッツ内野手を負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。待望のカムバックの裏で、アレックス・フリーランド内野手が3Aオクラホマシティに降格。「もったいないな……」「スイッチヒッター＋守備巧者のフリーランドが落ちるのは意外でしたね」と嘆